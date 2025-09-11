बेंगलुरु के तुमकुरु रोड पर पीन्या के पास एक महिला यात्री और बीएमटीसी बस ड्राईवर के बीच मारपीट शुरू हो गई. झगड़े के बीच का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बस में एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में महिला ड्राईवर के सीट के पीछे रैंप पर चढ़ जाती है और बहस के दौरान ड्राईवर को थप्पड़ मार देती है. ड्राईवर ने भी तुरंत महिला के थप्पड़ का जवाब दिया. इंटरनेट पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पुष्टि की है कि शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें: Bihar: सुपौल में निर्दोष पक्षियों का शिकार कर रहे व्यक्ति को रिपोर्टर ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

बस में महिला यात्री और BMTC ड्राइवर के बीच मारपीट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)