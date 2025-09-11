बेंगलुरु के तुमकुरु रोड पर पीन्या के पास एक महिला यात्री और बीएमटीसी बस ड्राईवर के बीच मारपीट शुरू हो गई. झगड़े के बीच का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बस में एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में महिला ड्राईवर के सीट के पीछे रैंप पर चढ़ जाती है और बहस के दौरान ड्राईवर को थप्पड़ मार देती है. ड्राईवर ने भी तुरंत महिला के थप्पड़ का जवाब दिया. इंटरनेट पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पुष्टि की है कि शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है. यह भी पढ़ें: Bihar: सुपौल में निर्दोष पक्षियों का शिकार कर रहे व्यक्ति को रिपोर्टर ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

बस में महिला यात्री और BMTC ड्राइवर के बीच मारपीट

Caught on Camera: BMTC Bus Driver and Woman Passenger in Slap Spat on Tumakuru Road A seemingly routine BMTC bus ride on Tumakuru Road near Peenya turned dramatic when a verbal disagreement between a woman passenger and the driver escalated into a physical confrontation, with… pic.twitter.com/pGkqZNB1y5 — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) September 10, 2025

