बिहार के सुपौल ज़िले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शिकारी को निर्दोष पक्षियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान वहां एक न्यूज रिपोर्टर पहुंच गया और मरे हुए पक्षियों को देखकर भड़क गया. रिपोर्टर ने तुरंत शिकारी को जोर से कई थप्पड़ जड़ दिए और इस अमानवीय कृत्य की निंदा की. इस वीडियो को @streetdogsofbombay द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया है और लोगों ने रिपोर्टर की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और उन्हें रियल हीरो कहा. यह भी पढ़ें: Kerala Road Accident: बच्चे को बचाने के लिए पिता ने कुर्बान की अपनी जान, सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, मलप्पुरम का VIDEO आया सामने

सुपौल में निर्दोष पक्षियों का शिकार कर रहे व्यक्ति को रिपोर्टर ने जड़ा थप्पड़

View this post on Instagram A post shared by StreetdogsofBombay (@streetdogsofbombay)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)