बिहार के सुपौल ज़िले से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शिकारी को निर्दोष पक्षियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान वहां एक न्यूज रिपोर्टर पहुंच गया और मरे हुए पक्षियों को देखकर भड़क गया. रिपोर्टर ने तुरंत शिकारी को जोर से कई थप्पड़ जड़ दिए और इस अमानवीय कृत्य की निंदा की. इस वीडियो को @streetdogsofbombay द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया है और लोगों ने रिपोर्टर की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की और उन्हें रियल हीरो कहा. यह भी पढ़ें: Kerala Road Accident: बच्चे को बचाने के लिए पिता ने कुर्बान की अपनी जान, सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, मलप्पुरम का VIDEO आया सामने
सुपौल में निर्दोष पक्षियों का शिकार कर रहे व्यक्ति को रिपोर्टर ने जड़ा थप्पड़
