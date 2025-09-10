Kerala Road Accident: बच्चे को बचाने के लिए पिता ने कुर्बान की अपनी जान, सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, मलप्पुरम का VIDEO आया सामने

Kerala Road Accident: केरल (Kerala) के मलप्पुरम (Malappuram) में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहांपर बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. इस घटना का वीडियो (Video) सामने आया है.जिसमें देख सकते है की सड़क (Road) के किनारे कार खड़ी करके एक पिता अपने छोटे से बच्चे के साथ सड़क पार कर रहे होते है और जैसे ही वे सड़क की दूसरी छोर पर पहुंचते है, एक तेज रफ्तार बाइक सवार आता है, जैसे ही पिता उसे देखते है वे अपने बेटे को आगे धकेलते है और खुद बाइक की चपेट में आ जाते है. इस हादसे में बच्चे को थोड़ी बहुत चोटें आई है. लेकिन इस हादसे में पिता की मौत हो गई.
इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mangaluru Road Accident: गड्डे से बचने की कोशिश में ट्रक की चपेट में आया युवक, पहियों के नीचे कुचला, मंगलुरु का VIDEO देखकर कांप जाएगी रूह
शख्स को बाइक सवार ने मारी टक्कर
Kerala: A guy lost his life after being hit by speeding bike while crossing road with his son near Malappuram pic.twitter.com/EhRFNpO3DM
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 10, 2025
बच्चे की बचाई जान
एक पिता ने तेज रफ्तार बाइक (Speed Bike) से टक्कर के दौरान अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा सके. इस वीडियो को देखकर हर कोई खामोश हो गया है.इस वीडियो को देखकर काफी लोग इमोशनल हो गए है. इस हादसे के तुरंत बाद बच्चा जमीन पर गिरा और फिर धीरे-धीरे उठकर चलने लगा. दूसरी ओर, टक्कर के बाद बाइक भी सड़क पर फिसलते हुए दिखाई देती है.स्थानीय लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे और घायलों की मदद की.
मृतक की पहचान अभी तक नहीं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल पिता को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई. हालांकि, मृतक की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.पुलिस (Police) सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच कर रही है और बाइक सवार पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है.