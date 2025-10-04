Hanuman Ji Book Rapido in Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ऐसा नजारा सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. यहां भगवान हनुमान की वेशभूषा में सजे एक व्यक्ति को रामलीला मंचन (Ramlila staging) में समय पर पहुंचने के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी (Rapido Bike Taxi) बुक करते देखा गया. परंपरा और आधुनिक तकनीक के इस मिलन को देख वहां माजूद भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई. यह घटना न केवल त्योहारों की खुशी का, बल्कि बेंगलुरु के "जुगाड़" अंदाज और भक्ति का भी प्रतीक बन गई है. लोग इसे सोशल मीडिया (Viral Video) पर खूब शेयर कर रहे हैं और हंसी-मजाक के साथ त्योहारों का आनंद ले रहे हैं.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.

'हनुमान जी' ने बुक किया Rapido

