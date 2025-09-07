बिहार के जमुई से एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है. जिसमें कुछ ग्रामीण पुलिसवालों की बेरहमी से पीटाई करते नज़र आ रहे हैं. वीडियो को पुलिसवालों को रहम की भीख मांगते हुए देखा जा सकता है लेकिन ग्रामीन लगातार उन्हें पीट रहे हैं. खबरों के अनुसार जब पुलिस की टीम ने अवैध शराब बनाने की सुचन मिलने पर गांव में छापेमारी की तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने दो सब इंस्पेक्टर सहित चार पुलिस वालों की पीटाई कर दी. वायरल वीडियो में एसआई उर्मिला कुमारी को फूट-फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है. बरहट एसएचओ कुमार संजीव ने छह महिलाओं सहित 13 लोगों को गिरफतार कर लिया है और बीएनएस और निषेध अधिनियम के तहत मामले दर्ज किये गए हैं. यह भी पढ़ें: Meghalaya: मेघालय पुलिस ने सीमा पार से अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार

जमुई में शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला

