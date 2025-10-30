ग्वालियर (मध्य प्रदेश), 30 अक्टूबर: ग्वालियर ज़िले के भितरवार क्षेत्र के बामरोल गाँव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को स्कूल के दौरान एक नाग- नागिन जोड़े को स्कूल में नाचते हुए देखा गया. सबसे पहले छात्रों ने सांपों को देखा और घबराकर शिक्षकों को सूचना दी. शिक्षकों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए सभी छात्रों को कक्षाओं के अंदर बंद कर दिया. दोनों सांप बहुत बड़े थे और करीब आधे घंटे तक स्कूल परिसर में थे. बाद में कर्मचारियों ने सावधानी से दोनों सांपों को परिसर से बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद से स्कूल का स्टाफ और छात्र बहुत डरे हुए हैं. क्योंकि स्कूल के बाहर घनी झाड़ियां हैं और बरसात के दौरान यहां पानी भर गया था. जो सांपो और अन्य सरीसृपों के लिए अनुकूल प्रजनन स्थल बन गया है. यह भी पढ़ें: Huge Python Video: विशाखापत्तनम में घर के पास नाले में दिखा विशाल अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

ग्वालियर के सरकारी स्कूल में डांस करते दिखा नाग-नागिन का जोड़ा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)