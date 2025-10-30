ग्वालियर (मध्य प्रदेश), 30 अक्टूबर: ग्वालियर ज़िले के भितरवार क्षेत्र के बामरोल गाँव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को स्कूल के दौरान एक नाग- नागिन जोड़े को स्कूल में नाचते हुए देखा गया. सबसे पहले छात्रों ने सांपों को देखा और घबराकर शिक्षकों को सूचना दी. शिक्षकों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए सभी छात्रों को कक्षाओं के अंदर बंद कर दिया. दोनों सांप बहुत बड़े थे और करीब आधे घंटे तक स्कूल परिसर में थे. बाद में कर्मचारियों ने सावधानी से दोनों सांपों को परिसर से बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद से स्कूल का स्टाफ और छात्र बहुत डरे हुए हैं. क्योंकि स्कूल के बाहर घनी झाड़ियां हैं और बरसात के दौरान यहां पानी भर गया था. जो सांपो और अन्य सरीसृपों के लिए अनुकूल प्रजनन स्थल बन गया है. यह भी पढ़ें: Huge Python Video: विशाखापत्तनम में घर के पास नाले में दिखा विशाल अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
ग्वालियर के सरकारी स्कूल में डांस करते दिखा नाग-नागिन का जोड़ा
#WATCH | Snakes Twirl, Swirl Inside Classroom Of Govt School in Gwalior #MPNews #MadhyaPradesh #viralvideo pic.twitter.com/UACapbcqS4
— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) October 29, 2025
