Sant Tukaram Maharaj Palkhi 2025: महाराष्ट्र (Maharashtra) के लिए आध्यात्मिक क्षण में संत ज्ञानेश्वर महाराज (Sant Dnyaneshwar Maharaj) और संत तुकाराम महाराज (Sant Tukaram Maharaj) की पवित्र पालकियां (Palkhi) आज (20 जून 2025) पुणे (Pune) में प्रवेश कर चुकी हैं. इस पालखी यात्रा को वारकरी परंपरा की आधारशिला माना जाता है, जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यह पवित्र पालखी यात्रा (Palkhi Yatra) शहर को भक्ति, संगीत और एकता के जीवंत केंद्र में बदल देती है. संत तुकाराम महाराज की पालखी यात्रा देहू से शुरु होती है, जबकि संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालखी यात्रा आलंदी से रवाना होती है. प्रत्येक पालखी संतों की पवित्र पादुकाएं और सदियों की विरासत को साथ लेकर चलती है. पुणे में जैसे ही पालखियों का प्रवेश हुआ, सड़कों पर आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिला. बारिश के बावजूद हजारों वारकरी भक्ति भाव से पिंपरी-चिंचवड़ की सड़कों पर नाचते गाते नजर आए. यह भी पढ़ें: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी ने शुरू की आषाढ़ी वारी 2025 की यात्रा! 6 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी पर होगा समापन: Video

पुणे पहुंची संत तुकाराम महाराज की पालखी

Sant Tukaram Maharaj Palkhi enters Pune!

Despite the rains, thousands of warkaris walked with devotion, singing and dancing. Streets of Pimpri-Chinchwad echoed with faith today. #Palkhi2025 #SantTukaramMaharaj #WarkariYatra #PunekarNews pic.twitter.com/uCFDb37osa

