वाराणसी में एक महिला ने अपने यौन उत्पीड़क को उसकी स्कूटर के नंबर प्लेट के जरिए ढूंढ निकाला और उसके घर पहुंच गई. पुलिस के हवाले करने से पहले महिला ने उसकी पीटाई की. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायर हो रहा है, जिसमें आरोपी अख्तर को गली में स्कूटर पर जाते हुए महिला से छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसेक परिवार वालों ने महिला को गंदी- गंदी गालियां दी. इस घटना का भी वीडियो वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Amethi: युवकों को दरोगा ने लातों से पीटा, जमकर की मारपीट और दी गालियां, अमेठी का वीडियो आया सामने; VIDEO

सड़क पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को महिलाने ढूंढ़कर पीटा

उत्पीड़क के परिवार द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार

