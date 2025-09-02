वाराणसी में एक महिला ने अपने यौन उत्पीड़क को उसकी स्कूटर के नंबर प्लेट के जरिए ढूंढ निकाला और उसके घर पहुंच गई. पुलिस के हवाले करने से पहले महिला ने उसकी पीटाई की. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायर हो रहा है, जिसमें आरोपी अख्तर को गली में स्कूटर पर जाते हुए महिला से छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसेक परिवार वालों ने महिला को गंदी- गंदी गालियां दी. इस घटना का भी वीडियो वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Amethi: युवकों को दरोगा ने लातों से पीटा, जमकर की मारपीट और दी गालियां, अमेठी का वीडियो आया सामने; VIDEO

सड़क पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को महिलाने ढूंढ़कर पीटा

This is the incident where the woman had confronted her harasser and slapped him in public. pic.twitter.com/C78JEaMzEF — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 2, 2025

उत्पीड़क के परिवार द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार

In UP's Varanasi, a woman who was sexually harassed confronted and slapped the accused. Police arrested the suspect after video went viral. The complainant woman was later subjected to abuse and humilation by the relatives close to the arrested accused. In the video here, a man… pic.twitter.com/iD2RzYty4L — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 2, 2025

