Amethi: युवकों को दरोगा ने लातों से पीटा, जमकर की मारपीट और दी गालियां, अमेठी का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@priyarajputlive)

अमेठी, उत्तर प्रदेश: पुलिस (Police) के द्वारा आम लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं आएं दिन सामने आती रहती है. इसके कई वीडियो भी वायरल होते है. जहांपर पुलिस बेरहमी से लोगों को पीटते हुए दिखाई देती है. ऐसा ही एक वीडियो अमेठी (Amethi) से सामने आया है. जहांपर पुलिस दरोगा (Police Inspector) ने बाइक पर जा रहे तीन युवकों के साथ लातों से जमकर मारपीट की और इन युवकों को गंदी गंदी गालियां भी दी. ये घटना गोरियाबाद की बताई जा रही और इन दरोगा का नाम गोपाल मणि मिश्रा बताया जा रहा है. बताया जा रहा है की इन्होने चेकिंग अभियान चलाया था और इन्होने इन तीन युवकों को रोका और उनसे पूछताछ की,इसके बाद दरोगा को गुस्सा आया तो इन्होने लातों से इन्हें पीटना शुरू कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में पुलिस को लेकर काफी रोष फैल गया है.

दरोगा ने बेरहमी से युवकों को पीटा

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की गोरियाबाद पुलिस स्टेशन (Goriabad Police Station) की हद में कुछ युवक प्रैंक का वीडियो बना रहे थे और उन्होंने इस दौरान सड़क पर नींबू और फूल रखे थे. इसी दौरान जब दरोगा वहां पहुंचे और उन्होंने इन युवकों से पूछताछ की.इसी दौरान दरोगा भड़क गए और इनके साथ लातों से मारपीट करने लगे. इस दौरान एक युवक नीचे बैठकर माफी भी मांगता है और न मारने की गुजारिश करता है. लेकिन दरोगा साहब का गुस्सा शांत नहीं होता.

सीनियर अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश

इस मारपीट के वीडियो (Video) के वायरल होने के बाद सीनियर अधिकारीयों ने दरोगा के जांच के आदेश दिए है. ये कोई पहली घटना नहीं है, देश के कई शहरों से आम लोगों के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की घटनाएं सामने आती है. अब इस दरोगा पर उनका ही डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है, ये देखना होगा.