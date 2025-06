भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फर्जी एजेंटों और दलालों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो उनसे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं. हाल ही में X पर एक पोस्ट में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने इन धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम तरकीबों को दिखाते हुए एक वीडियो साझा किया. वीडियो में दलाल एक उम्मीदवार को "सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न" की एक प्रति देते हुए दिखाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए. बाद में वह उन्हें बताता है कि कागजात दो सप्ताह में तैयार हो जाएंगे. हालांकि, उम्मीदवार की मां ने एजेंट से पूछा कि क्या इसे और जल्दी पाने करने का कोई तरीका है. उसने उन्हें बताया कि इसके लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये खर्च होंगे. महिला अनिच्छा से पैसे सौंपती है, लेकिन दो सप्ताह बाद उसे एक खाली कार्यालय मिलता है. दूतावास ने सभी को याद दिलाया कि वीजा आवेदन केवल आधिकारिक अमेरिकी सरकार की वेबसाइटों के माध्यम से होता है, न कि झूठे वादे करने वाले बिचौलियों के माध्यम से. यह भी पढ़ें: Japan Serial Killer Hanged: जापान में 2022 के बाद पहली बार दी गई सीरियल किलर को फांसी

Planning to apply for a U.S. visa?

Beware of Fraudulent visa brokers who are everywhere, ready to scam you of your hard earned money.

Watch this video as we expose common tricks used by fake agents. Don’t fall victim to such scams.

For more information on U.S. visa, click… pic.twitter.com/GxKpmNv8VX

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) June 27, 2025