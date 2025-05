भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स ने हाल ही में संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन का हवाला देते हुए, वहां से मार्बल आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है. अध्यक्ष कपिल सुराणा के नेतृत्व में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अन्य देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है. भारत सालाना 14-16 लाख टन मार्बल आयात करता है, जिसमें तुर्की का हिस्सा 70% है. अकेले उदयपुर में, 125 प्रसंस्करण इकाइयों में से 40-50 तुर्की मार्बल आयात करती हैं. समिति ने भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों के बावजूद तुर्की के शत्रुतापूर्ण रुख पर जोर दिया और व्यापार को पूरी तरह से रोकने का आह्वान किया. वे बहिष्कार को आगे बढ़ाने के लिए अन्य मार्बल एसोसिएशनों के साथ भी समन्वय कर रहे हैं. प्रमुख मार्बल हब में उदयपुर, किशनगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Ban Turkey: पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का बॉयकॉट, बाजार से गायब हो रहे तुर्की के सेब

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: Udaipur marble traders end business with Turkiye for siding with Pakistan amid the ongoing tensions between India and Pakistan.

Kapil Surana, President of Udaipur Marble Processors Committee, says, "Udaipur is Asia's biggest exporter of marbles. All…

