हिसार पुलिस स्टेशन में हुए घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला मोड़ आया, जिसमें पूर्व विश्व चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडल विनर बॉक्सर स्वीटी बोरा को एक सुनवाई के दौरान अपने पति दीपक हुड्डा पर हमला करते देखा गया. तलाक के लिए अर्जी दे चुकी स्वीटी ने दीपक पर लगातार मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. सोमवार, 25 मार्च को मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि दीपक ने उनकी शादी से पहले 2.5 करोड़ रुपये की मर्सिडीज की मांग की थी और उसका शारीरिक शोषण किया था, यहां तक ​​कि लगातार दुर्व्यवहार के कारण दो बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उनके प्रयासों के बावजूद, दीपक ने झूठी शिकायतें दर्ज कीं और उन पर दबाव बनाने के लिए अधिकारियों से छेड़छाड़ की. स्वीटी ने वित्तीय लेनदेन और संपत्ति विवादों के बारे में भी चिंता जताई, आरोप लगाया कि दीपक ने धोखाधड़ी से संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें शादी से पहले खरीदा गया एक प्लॉट भी शामिल है.

In a viral video from Hisar Police Station, Boxer Sweety Bora takes matters into her own hands, beating up her husband Deepak Hooda during a hearing.

Hisar, Haryana: Former World Championship gold medallist boxer Saweety Boora alleges prolonged harassment by her husband, Deepak Hooda, says, "On March 11, I informed the Hisar SP that I no longer want to live with him. I don’t want a single penny from him—just a divorce and my… pic.twitter.com/ua1LIvOVZP

