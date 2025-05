गर्मी की छुट्टियों के दौरान तालाब में नहाने गए 5 बच्चे कडप्पा जिले में डूब गए। मंगलवार को कडप्पा जिले के ब्रह्ममगरिमथम मंडल के मल्लेपल्ले गांव में एक तालाब में पांच बच्चे डूब गए. पहचाने गए बच्चों में दीक्षित (6), तरुण (10), हर्ष (12), परधु (12) और चरण (15) हैं. मल्लेपल्ले गांव के वे छात्र, कासीनयाना मंडल के नल्लेरू कोटालु गांव के तरुण, अल्लागड्डा क्षेत्र के बोधानम गांव के चरण और परधु, और जम्मलामदुगु के पास उप्पलापडु गांव के हर्ष. बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने मल्लेपल्ले गए थे. वे मंगलवार दोपहर को गांव के कुएं में नहाए लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं लौटे और उनके परिवार चिंतित थे. जब उन्होंने खबर सुनी, तो ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. यह भी पढ़ें: Jharkhand Road Accident: झारखंड में तीन सड़क हादसों में छह की मौत, चार घायल

#AndhraPradesh :

Tragic, 5 children went for swimming in Pond during Summer Holidays, drown in Kadapa district.

Five children drown in a local pond at #Mallepalle village in #Brahmamgarimatham mandal of #Kadapa district, on Tuesday.

The children were identified as Deekshith… pic.twitter.com/ieYDLfKytS

— Surya Reddy (@jsuryareddy) May 14, 2025