Bhopal Dog Attack: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां एक स्ट्रीट डॉग (Street Dog) ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद (Caught on CCTV) हो गई, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है. जानकारी के अनुसार, बच्ची को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, बावजूद प्रशासन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है.

इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है. टीम जाल और डंडों का इस्तेमाल करके कुत्तों को पकड़ रही है.

आवारा कुत्तों ने मासूम पर बोला हमला

डॉग्स को पकड़ने का अभियान शुरू

