Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी के Dear Vixen Sunday वीकली ड्रॉ की घोषणा आज, 21 सितंबर को शाम 6 बजे कर दी गई है. लॉटरी के नतीजे (Satta Matka Result) गंगटोक से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जारी किए गए. प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट पर या लाइव प्रसारण के जरिए अपने टिकट नंबर देख सकते हैं. आज के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी थी कि कौन भाग्यशाली होगा और बड़ा इनाम जीतेगा. तो बता दें, विजेताओं की पूरी सूची और विजेता नंबर जारी हो चुके हैं. Dear Vixen Sunday लॉटरी हर हफ्ते लाखों लोगों की उम्मीदों को पंख लगाती है. अगर आपने टिकट खरीद लिया है, तो अब अपनी किस्मत आजमाने का समय आ गया है.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.

सिक्किम राज्य लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

