Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी विभाग ने आज 12 अक्टूबर की Dear Empire Sunday वीकली ड्रा के नतीजे जारी कर दिए हैं. प्रतिभागी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नतीजे देख सकते हैं. इस वीकली लॉटरी (Satta Matka) का ड्रॉ गंगटोक में निकाला जा रहा है, जहां प्रथम पुरस्कार विजेता को कुल ₹50 लाख मिलेंगे. दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेताओं को भी नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. राज्य सरकार की यह लॉटरी बेहद लोकप्रिय है और हर हफ्ते हजारों लोग इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं.

विजेताओं की घोषणा हो गई है, इसलिए अपना टिकट नंबर तुरंत चेक करें

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka Mumbai: मेन रतन चार्ट क्या है? सट्टा मटका में क्या है इसका रोल

Dear Empire Sunday लॉटरी की लाइव स्ट्रीमिंग यहां देखें

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)