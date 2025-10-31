Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी विभाग ने आज, 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे Dear Crown Friday ड्रा का रिजल्ट जारी कर दिया है. लॉटरी टिकट खरीदने वाले लोग अब अपने विजेता नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं. लॉटरी (Satta Matka) के शौकीन लाइव स्ट्रीमिंग (Live Streaming) के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं, जहां विजेताओं की घोषणा जल्द ही की जाएगी. इस लॉटरी का प्रथम पुरस्कार ₹50 लाख है. प्रतिभागी सिक्किम राज्य लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट नंबर देख सकते हैं.

सिक्किम Dear Crown Friday ड्रा का रिजल्ट जारी

