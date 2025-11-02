Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी विभाग ने आज शाम 6 बजे Dear Empire Sunday वीकली ड्रा के नतीजे जारी कर दिए हैं. यह ड्रॉ गंगटोक में निकाला जा रहा है. आज, 2 नवंबर को होने वाली लॉटरी (Satta Matka) के पहले विजेता को ₹50 लाख का इनाम मिलेगा. प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने टिकट नंबर और विजेता संख्याएं देख सकते हैं. राज्य लॉटरी विभाग हर रविवार को यह ड्रॉ निकालता है और हजारों प्रतिभागी अपनी किस्मत आजमाते हैं.

विजेताओं को अपना इनाम पाने के लिए अपने टिकट नंबरों का मिलान करना होगा. अगर आप भी इस लॉटरी का हिस्सा हैं, तो जानिए क्या आज आपकी किस्मत चमकने वाली है.

सिक्किम लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

