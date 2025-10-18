अहमदाबाद, गुजरात: गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना जानलेवा साबित हो सकता है. बावजूद इसके कई लोग लापरवाही दिखाते हुए इस तरह की हरकत करते है और ये लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में डाल देते है. ऐसा ही एक वीडियो अहमदाबाद (Ahmedabad) से सामने आया है. जहांपर एक स्कूटी सवार की लापरवाही के कारण उसका एक्सीडेंट (Accident) हो गया. गनीमत रही की इस हादसे में उसकी जान बच गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की एक सड़क पर स्कूटी सवार गाड़ी चला रहा होता है और इस दौरान वह मोबाइल भी चला रहा होता है और इसी दौरान सड़क पर जॉइंट होता है और उसकी गाड़ी इस जॉइंट से फिसल जाती है और ये युवक सड़क पर गिर जाता है. इस युवक की गाड़ी के पीछे और भी वाहन होते है, लेकिन गनीमत रही की इसे पीछे के वाहन ने टक्कर नहीं मारी. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi Road Accident: लापरवाही की हद है! फोन पर बात कर रहे डिलीवरी बॉय को कार सवार ने मारी टक्कर, दिल्ली में बीच सड़क पर हुआ हादसा; VIDEO
स्कूटी सवार का एक्सीडेंट
Ahmedabad में Mobile देखने के चक्कर में गिरा Scootey सवार। पीछे आ रही Car के डैश केम में Record हुआ Video । गनीमत रही कि पीछे से आ रही कार समय पर रुक गई और बड़ा हादसा होते-होते टल गया.#RoadAccident #Ahmedabad #viralvideo #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/bH2LA6BX1R
— Nedrick News (@nedricknews) October 18, 2025
