Congress 'Vote Chor' Song: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक नया गाना 'वोट चोर' लॉन्च किया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. गाने में 'डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जनता को वोटिंग में धांधली के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की गई है. राहुल गांधी और शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुराए. उनका कहना है कि कई जगहों पर फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गईं और असली वोटरों को वोट डालने से रोका गया. कांग्रेस ने इसके समर्थन में कर्नाटक और महाराष्ट्र के आंकड़े पेश किए हैं.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सबूत शपथ पत्र के साथ मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दावों पर अड़ी हुई है. ये मुद्दा अब देश की राजनीति में एक बड़ा विवाद बन चुका है और सभी की निगाहें इसपर टिकी हैं.

ये भी पढें: BJP MPs on Rahul Gandhi: ‘भ्रम फैलाना कांग्रेस पार्टी की आदत’, राहुल गांधी के आरोपों को भाजपा सांसदों ने बताया फर्जी

कांग्रेस का नया गाना 'वोट चोर' जारी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)