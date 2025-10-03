CM Yogi Janta Darbar: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने आज, शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर (Gorakhnath Temple Complex) में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया. कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने नन्हे-मुन्ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट बांटी, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो गया. जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपने सुझाव और शिकायतें लेकर आए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

सीएम योगी ने बच्चों को दिया चॉकलेट

सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार

