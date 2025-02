Delhi Assembly Election 2025 Result: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होने से पहले नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने कहा, "आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और दिनभर मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्य पूरी तरह से जारी रहेंगे." भाजपा इस बार दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ी है. मतगणना के रुझान दोपहर तक साफ तस्वीर देंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी.

Delhi: BJP candidate from New Delhi Assembly constituency, Parvesh Verma says, "Today is very important, we are seeing a lot of support and throughout the day, there is continuous support. Under our Prime Minister, Modi's work will continue with full support" pic.twitter.com/7PGAwYaJw3

— IANS (@ians_india) February 8, 2025