BJP Issues 3-Line Whip: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 2 अप्रैल 2025 (बुधवार) को संसद में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. पार्टी ने अपने नोटिस में साफ किया है कि इस दिन महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे, जिन पर चर्चा और मतदान होगा. BJP ने सभी सांसदों को दिनभर सदन में मौजूद रहने और सरकार के पक्ष में समर्थन देने को कहा है.

यह व्हिप ऐसे समय में जारी किया गया है जब सरकार वक्फ संशोधन विधेयक समेत कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने की तैयारी में है.

The Bharatiya Janata Party (BJP) has issued a whip to all its Lok Sabha MPs, mandating their presence in Parliament on 2nd April 2025. pic.twitter.com/dqgYwg5PC4

— IANS (@ians_india) April 1, 2025