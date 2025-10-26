Voter List Updates: चुनाव आयोग सोमवार को देश भर में, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. पहले चरण में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पांच अन्य राज्यों सहित कुल 10 राज्य शामिल हैं. चुनाव आयोग (Election Commission) का कहना है कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक अपना वोट डाल सके. इस प्रक्रिया के दौरान, नाम जोड़ने, नाम सुधारने और अन्य आवश्यक बदलाव करने का अवसर मिलेगा.

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने दस्तावेज तैयार रखें और सूची में किसी भी त्रुटि को ठीक करवा लें. यह SIR पहल देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

चुनाव आयोग 10 राज्यों में SIR के लिए तैयार

