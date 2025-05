Operation Sindoor: भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एके भारती ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के लिए दखल देने का फैसला किया. उन्होंने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने आतंकियों के पक्ष में दखल दिया. इसलिए हमें जवाब देना पड़ा.” एयर मार्शल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में सीमापार से हो रही आतंकी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार है और अगर दुश्मन आतंकियों का साथ देगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा.

भारती ने यह भी कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर स्थिति में जवाब देने में सक्षम हैं.

ये भी पढें: DGMO Press Conference: डीजीएमओ की बातचीत से पहले पीएम मोदी की बैठक, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Air Marshal AK Bharti says, "...It is a pity that the Pakistani military chose to intervene and that for terrorists, and hence we chose to respond..." pic.twitter.com/c3sHHKaRKI

— ANI (@ANI) May 12, 2025