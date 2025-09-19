Kanpur Online Games: यूपी के कानपुर से एक चिंताजनक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां तीसरी कक्षा के एक छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग की लत (Online Gaming Addiction) के कारण 90,000 रुपये गंवा दिए. मामला तब सामने आया जब उसके माता-पिता ने उसे पढ़ाई के लिए एक एंड्रॉइड फोन दिया था, लेकिन बच्चे का ध्यान गेम्स (Satta Matka) की ओर लगा हुआ था. उसने पहले घर में रखे गुल्लक को तोड़कर पैसे जमा किए और फिर उसे गेम्स में लगा दिया. धीरे-धीरे, सारा पैसा गंवाने के बाद परिवार सदमे में है. यह घटना ऑनलाइन गेमिंग (Online Betting Games) की बढ़ती लत और बच्चों पर इसके खतरनाक प्रभावों को उजागर करती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखना चाहिए और गेमिंग ऐप्स (Betting Apps) को सीमित करें, क्योंकि ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं.

कानपुर के लड़के ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 90,000 रुपये

