सोमवार रात, 6 अक्टूबर को मुंबई में कोस्टल रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. ड्राईवर को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया. 6 अक्टूबर की रात मुंबई में कोस्टल रोड पर कार डिवाइडर को तोड़ते हुए अरब सागर में गिर गई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) के दो जवान और एक पुलिस कांस्टेबल तुरंत मौके पर पहुंचे और मारुति सुजुकी एर्टिगा में सवार एकमात्र व्यक्ति को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए. ब्रेथलाइज़र टेस्ट में पाया गया कि ड्राइवर शराब के नशे में था. वर्ली पुलिस ने बट्टीवाला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना), 125 (तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 324 (3) (शरारत करना और इस तरह किसी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुँचाना) 324 (4) (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति पहुँचाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Coldrif Row: MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा ‘कोल्डरिफ’ पर सख्ती, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी बैन

वर्ली में बड़ा हादसा! कार डिवाइडर तोड़कर 30 फीट नीचे समुद्र में गिरी

Speeding car falls into sea from Coastal Road at Worli on Monday night; driver rescued: A late-night drive on Mumbai’s coastal road nearly turned fatal when a speeding Ertiga lost control near Worli, broke through a divider, and plunged 30 feet into the sea. The 28-year-old… pic.twitter.com/VJL2bIbGpH — Richa Pinto (@richapintoi) October 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)