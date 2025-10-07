सोमवार रात, 6 अक्टूबर को मुंबई में कोस्टल रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. ड्राईवर को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया. 6 अक्टूबर की रात मुंबई में कोस्टल रोड पर कार डिवाइडर को तोड़ते हुए अरब सागर में गिर गई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) के दो जवान और एक पुलिस कांस्टेबल तुरंत मौके पर पहुंचे और मारुति सुजुकी एर्टिगा में सवार एकमात्र व्यक्ति को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए. ब्रेथलाइज़र टेस्ट में पाया गया कि ड्राइवर शराब के नशे में था. वर्ली पुलिस ने बट्टीवाला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत 281 (तेज़ गति से गाड़ी चलाना), 125 (तेज़ गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 324 (3) (शरारत करना और इस तरह किसी संपत्ति को नुकसान या क्षति पहुँचाना) 324 (4) (शरारत करना और इस तरह नुकसान या क्षति पहुँचाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Coldrif Row: MP-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा ‘कोल्डरिफ’ पर सख्ती, महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी बैन

वर्ली में बड़ा हादसा! कार डिवाइडर तोड़कर 30 फीट नीचे समुद्र में गिरी

