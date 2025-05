मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक संकरी गली से गुजर रही एक महिला को बाइक सवार एक व्यक्ति ने परेशान किया। यह चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सुहैल ने कथित तौर पर महिला को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की और फिर अपने दोपहिया वाहन पर भाग गया. जब पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो लोगों में आक्रोश फैल गया. मेरठ पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, "लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बदसलूकी के मामले में वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी सुहैल को गिरफ्तार कर लिया गया है." आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और मामला दर्ज कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: Panchkula Suicide Case: हरियाणा के पंचकूला में बुराड़ी जैसा कांड, एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में जहर खाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का जिक्र

In UP's Meerut, a woman walking in a narrow lane was caught off guard when a biker tried to kiss her. The woman could be heard hurling abuses at the accused who fled on his bike. pic.twitter.com/7IELC2hf44

