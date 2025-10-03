मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक भावनात्मक और प्रेरणादायक घटना सामने आई है. जिसमें एक कॉन्स्टेबल घायल महिला को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाते हुए देखा जा सकता है. यह घटना जानकी रमण कॉलेज के पास की है, जहां नवरात्रि के गरबा समारोह से लौट रही महिला को एक वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में महिला के पैर में गंभीर चोट आई और वह चल नहीं पा रही थी. महिला की जब किसी ने मदद नहीं की तो कांस्टेबल दुबे ने मानवता दिखाई और महिला को अस्पताल पहुंचाया. जिससे उनका इलाज संभव हो सका. दुबे की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है, खासकर त्योहार के इस व्यस्त मौसम में उनकी यह पहल लोगों के दिल को छू रही है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: दर्दनाक! बहुभोज खाकर लौट रहा था 6 साल का मासूम, तेज रफ्तार SUV ने कुचला; आरोपी गिरफ्तार

गरबा से लौट रही महिला को वाहन ने रौंदा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)