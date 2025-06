महाराष्ट्र के नागपुर में CCTV में कैद हुई एक अजीबोगरीब चोरी ने इंटरनेट को चौंका दिया है. एक व्यक्ति ने बीयर शॉप काउंटर की संकरी ग्रिल वाली खिड़की से घुसकर 25,000 रुपये नकद चुराकर एक चौंकाने वाली चोरी को अंजाम दिया. यह घटना 6 जून को लगभग 1:28 बजे हुई और CCTV कैमरे ने इसे रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में चोर काउंटर पर चढ़ता हुआ और पैसे चुराने के लिए संकरी खिड़की से घुसता हुआ दिखाई दे रहा है. चोरी का यह अजीबोगरीब वीडियो तुरंत वायरल हो गया, जिसने लोगों को अचंभित और अविश्वास में डाल दिया. कथित तौर पर, नागपुर पुलिस ने फुटेज की समीक्षा करने के बाद 13 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी असामान्य चोरी के पीछे के मकसद की जांच कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Shocker: इंसानियत शर्मसार! शव लपेटने के लिए मांगे 2000 रुपए, कर्मचारी का पैसे लेने का Video आया सामने

Flexible thief pulls off a bizarre heist in Nagpur. Slips through narrow window of a beer shop, steals ₹25,000 — all caught on CCTV. The accused was arrested on June 13.#Nagpur #ViralVideo #CCTVFootage #Heist pic.twitter.com/39DaZkNDns

— IndiaToday (@IndiaToday) June 17, 2025