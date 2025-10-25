Earthquake in Hingoli District: महाराष्ट्र (Maharashtra) के हिंगोली जिले (Hingoli District) में एक बार फिर भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए है. आज दोपहर 3 बजकर 37 मिनट पर जिले में कई जगहों पर लोगों ने झटके महसूस किए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई. भूकंप का एहसास होते है लोग अपने घरों से बाहर निकल आएं. बताया जा रहा है की 18 अक्टूबर को भी वसमत शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इस भूकंप का असर कुरुंदा, गिरगांव, खाजमापूरवाडी, सेलु, आंबा, चौंडी और पांगरा शिंदे जैसे कई गांवों में महसूस किया गया. इस भूकंप के बाद लोगों में काफी दहशत मच गई है. हिंगोली समेत नांदेड में भी पिछले वर्ष भूकंप आया था. ये भी पढ़े:Earthquake in Nanded: भूकंप के झटकों से कांपा महाराष्ट्र का नांदेड़, तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इतनी रही, दहशत में दिखे लोग!
महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आया भूकंप
#हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत , कळमनुरी व औंढा तालुक्यात आज दुपारी पुन्हा भूकंपाचा जोरदार धक्का जाणवला. दुपारी ३ वाजून ३७ मिनिटांनी हा भूकंपाचा अनुभव आला, ज्यात भूगर्भातून मोठा आवाज येऊन जमीन हादरली. #earthquake #Hingoli #Maharashtra pic.twitter.com/jivasVFnlP
— आकाशवाणी बातम्या नागपूर (@airnews_nagpur) October 25, 2025
