Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी ने आज, 29 सितंबर को दोपहर 1 बजे Dear Dwarka Monday वीकली लॉटरी के नतीजे घोषित कर दिए हैं. टिकट खरीदने वाले लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए विजेताओं के नाम जान सकते हैं. लाइव ड्रॉ कोहिमा, नागालैंड से निकाला गया है. Dear Dwarka Monday लॉटरी देश के उन 13 राज्यों में से एक है, जहां लॉटरी कानूनी रूप से खेली जाती है. लॉटरी (Satta Matka) के शौकीन और टिकट धारक अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनके टिकट नंबर जीत रहे हैं या नहीं.

लॉटरी के नतीजे देखने का सबसे सुरक्षित तरीका आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है. सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही नतीजों की पुष्टि करें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

नागालैंड Dear Dwarka Monday लॉटरी का रिजल्ट देखें

