Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड सरकार द्वारा संचालित Dear Stork Saturday वीकली लॉटरी के नतीजे आज, 4 अक्टूबर को रात 8 बजे जारी किए जाएंगे. टिकट खरीदने वाले लोग लाइव नतीजे देखकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. विजेताओं की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी. नागालैंड उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहां सरकारी लॉटरी (Satta Matka) कानूनी रूप से मान्य हैं. राज्य सरकार इस लॉटरी प्रणाली का संचालन करती है. गौरतलब है कि भारत में प्राइवेट लॉटरी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं; केवल सरकारी लॉटरी ही मान्य हैं.

नागालैंड स्टेट लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

