Mumbai Garba Night Brawl: एक दुखद घटना में, मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव (Goregaon) में नेस्को कंपाउंड (NESCO Compound) में नवरात्रि डांडिया कार्यक्रम (Navratri Dandiya Event) में लड़ाई के बाद एक 19 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना बुधवार रात 24 सितंबर को हुई. पीड़ित, 19 वर्षीय जेनिल बारबाया (Jenil Barbaya) को नेस्को कार्यक्रम में प्रतिभागियों के एक समूह ने बेरहमी से पीटा था. बारबाया को मलाड पश्चिम के तुंगा अस्पताल ले जाया गया और बेहोशी की हालत में उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया. हालांकि, बाद में डॉक्टरों का कहना है कि वह अब खतरे से बाहर है और होश में है. पीड़ित के पिता रूपेश ने कहा कि डांडिया नृत्य के दौरान विवाद शुरू हुआ जब बदमाशों में से एक ने जेनिल को मारा. विवाद तब शुरू हुआ जब डांडिया खेलते समय बदमाशों में से एक ने बारबाया को मारा. यह भी पढ़ें: Viral Video: अपने आपको अधिकारी बताकर बिना पास के गरबा प्रोग्राम में ली एंट्री, गिरफ्तारी के बाद मांगी माफी

