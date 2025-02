MP News: मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक बार फिर खुशखबरी आई है! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर बताया कि मादा चीता वीरा ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है. इस खुशी के मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को बधाई दी और कहा कि अधिकारियों, डॉक्टरों और फील्ड स्टाफ की मेहनत रंग लाई है. मध्यप्रदेश अब ‘चीता लैंड’ के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि यहां चीतों की आबादी धीरे-धीरे बढ़ रही है. इससे वन्यजीव संरक्षण को और बल मिलेगा. चीता पुनर्वास परियोजना के तहत यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

Female cheetah Veera has given birth to 2 cubs at Kuno, tweets Madhya Pradesh CM Mohan Yadav.

"...Today, female cheetah Veera has given birth to 2 cubs, cheetah cubs are welcome on the land of Madhya Pradesh and I send my hearty congratulations to the people of the state on the… pic.twitter.com/Qs6Tb02W8U

