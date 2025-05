India Pakistan Ceasefire: गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि कच्छ इलाके में कई ड्रोन देखे गए हैं. इसके चलते अब पूरे इलाके में ब्लैकआउट लागू किया जा रहा है. राज्य गृहमंत्री ने लिखा, “कच्छ जिले में कई ड्रोन दिखे हैं. अब ब्लैकआउट लागू किया जाएगा. कृपया सुरक्षित रहें और घबराएं नहीं.” इस पोस्ट के बाद पूरे इलाके में लोगों में चिंता का माहौल है. हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच ये घटनाएं और भी गंभीर मानी जा रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं और इलाके की निगरानी तेज कर दी गई है.

लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

Several drones have been spotted in the Kutch district. A complete blackout will be implemented now. Please stay safe,Don’t panic.

