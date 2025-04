Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है. जानकारी के मुताबिक, घाटी के कई इलाकों में इंटेंस काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस वक्त किसी तरह का ब्योरा साझा नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि इन ऑपरेशनों में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी एहतियातन बंद की गई हैं. सेना, CRPF और स्थानीय पुलिस मिलकर यह अभियान चला रही हैं.

सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल हर कदम सोच-समझकर उठा रही हैं और हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है. जैसे ही पुख्ता जानकारी सामने आएगी, आगे की अपडेट दी जाएगी.

Intense counter-terrorism operations are underway at various places in J&K. No specific updates are being shared as of now: Sources tell ANI pic.twitter.com/2ZNtPDF0Iy

