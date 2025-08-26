केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने 26 अगस्त, मंगलवार को एक बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए अपने काफिले को उस वक्त रोक दिया, जब एक ट्रक सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरा. यह घटना लद्दाख के द्रास क्षेत्र के पास हुई, जहां मंत्री अपने दौरे पर जा रहे थे. X पर शेयर किये गए पोस्ट में रिजिजू ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक उनके काफिले से ठीक आगे चल रहा था. जैसे ही ट्रक फिसलकर नदी में गिरा, मंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना काफिला रुकवाकर राहत और बचाव सुनिश्चित किया. उन्होंने घटना का भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ट्रक पूरी तरह पलटा हुआ नज़र आ रहा है और दो व्यक्ति उसकी छत पर खड़े होकर मदद का इंतज़ार कर रहे हैं. पोस्ट में रिजिजू ने लिखा, "लद्दाख के द्रास पहुँचने से पहले, एक वाहन हमारे काफिले से ठीक आगे नदी में गिर गया. किस्मत से हम समय पर पहुंच गए और दोनों लोग बच गए." उनके इस मदद की सराहना सोशल मीडिया पर हो रही है. यह भी पढ़ें: Chandauli: सड़क से जा रहे ऑटो रिक्शा पर अचानक गिरा पेड़, ड्राइवर और महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, चंदौली का वीडियो आया सामने; VIDEO

किरेन रिजिजू ने काफिला रोककर नदी में गिरे दो लोगों की बचाई जान

Before reaching Drass in Ladakh, one vehicle fell into the river just ahead of our Convoy. Luckily, we were on time and both persons survived. https://t.co/23EfX6bcOd pic.twitter.com/0xkNkebcws — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 26, 2025

