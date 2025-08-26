Chandauli: सड़क से जा रहे ऑटो रिक्शा पर अचानक गिरा पेड़, ड्राइवर और महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, चंदौली का वीडियो आया सामने; VIDEO
चंदौली, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के चंदौली (Chandauli) जिले में भयानक हादसा सामने आया है. जहांपर सड़क किनारे एक सुखा हुआ पीपल का पेड़ चलते ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) पर गिर गया. जिसके कारण चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है. ये घटना जेठमलपुर (Jethmalpur) की बताई जा रही है. घायल हुए सभी लोगों का हॉस्पिटल (Hospital) में इलाज जारी है. ऑटो रिक्शा पर जब पेड़ गिरा तो ऑटो रिक्शा असंतुलित होकर सड़क किनारे जाकर रुक गया. घटना का जो वीडियो (Video) सामने आया है, उसमें देख सकते है कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है. बताया जा रहा है की इस हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है.

जानकारी के मुताबिक़ ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) चालक का नाम ओमप्रकाश है और वह रमऊपुर का रहनेवाला है. बताया जा रहा है की जब सवारियां भरकर जा रहा था तो जेठमलपुर के पास पहुंचा ही था की सड़क किनारे का बड़ा सा सुखा पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर पड़ा. इस घटना में महिला बच्चे और ड्राइवर घायल हो गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया

इस हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े और घायलों की मदद की. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया.

 