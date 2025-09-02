Sujanganj Belwar Murder: यूपी के जौनपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवार गांव में सोमवार रात एक बड़ी घटना घटी. यहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई. देखते ही देखते लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने लगे, जिसमें नागेंद्र पटेल (22) गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की. फिलहाल इस मामले में 2 नामजद आरोपियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. लगातार हो रही बारिश और युवक की हत्या से इलाके में तनाव बढ़ गया है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
युवक की पीट-पीटकर हत्या
