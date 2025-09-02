Sujanganj Belwar Murder: यूपी के जौनपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवार गांव में सोमवार रात एक बड़ी घटना घटी. यहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई. देखते ही देखते लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने लगे, जिसमें नागेंद्र पटेल (22) गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की. ​​फिलहाल इस मामले में 2 नामजद आरोपियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है. लगातार हो रही बारिश और युवक की हत्या से इलाके में तनाव बढ़ गया है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढें: Rat Operation in Jaunpur: मिक्की के पेट से निकला 250 ग्राम का ट्यूमर, 50 मिनट तक चले ऑपरेशन के बाद बचाई गई चूहे की जान, जौनपुर की अजीब घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

युवक की पीट-पीटकर हत्या

धारदार हथियार से बेरहमी से ली जान

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)