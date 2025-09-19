iPhone 17 Pre Booking Mumbai: मुंबई के बीकेसी जियो सेंटर (BKC Jio Center) के बाहर आज आईफोन 17 की प्री-बुकिंग के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. उत्साह इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा. लोग रात से ही कतारों में लगे थे, लेकिन स्टॉक की कमी और भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली और मुंबई में भी ऐसा ही नजारा (Apple Store Queue News) देखने को मिला, जहां सुबह से ही फैन्स कतारों में खड़े हो गए. आईफोन 17 की शुरुआती कीमत (iPhone 17 Price India) ₹82,900 है और ज्यादातर लोग इसे ईएमआई पर खरीद रहे हैं.

यह घटना भारत में एप्पल (Apple) की बढ़ती लोकप्रियता और नए जमाने के उपभोक्तावाद (Consumerism) को दर्शाती है.

मुंबई के BKC जियो सेंटर स्थित Apple स्टोर में हुई हाथापाई

