iPhone 17 Pre Booking Mumbai: मुंबई के बीकेसी जियो सेंटर (BKC Jio Center) के बाहर आज आईफोन 17 की प्री-बुकिंग के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. उत्साह इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा. लोग रात से ही कतारों में लगे थे, लेकिन स्टॉक की कमी और भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई. दिल्ली और मुंबई में भी ऐसा ही नजारा (Apple Store Queue News) देखने को मिला, जहां सुबह से ही फैन्स कतारों में खड़े हो गए. आईफोन 17 की शुरुआती कीमत (iPhone 17 Price India) ₹82,900 है और ज्यादातर लोग इसे ईएमआई पर खरीद रहे हैं.

यह घटना भारत में एप्पल (Apple) की बढ़ती लोकप्रियता और नए जमाने के उपभोक्तावाद (Consumerism) को दर्शाती है.

ये भी पढें: VIDEO: ‘मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे ये भगवा रंग का iPhone बहुत पसंद है’: Apple iPhone 17 Pro Max के कॉस्मिक ऑरेंज कलर का जबरदस्त क्रेज, देखें ग्राहकों की प्रतिक्रिया

मुंबई के BKC जियो सेंटर स्थित Apple स्टोर में हुई हाथापाई

VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene. Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)