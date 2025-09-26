Bareilly Violence: उत्तर प्रदेश के बरेली में आज नमाज के बाद 'I Love Muhammad' के बैनर लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. प्रदर्शनकारियों ने "Allahu Akbar" के नारे लगाए और सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए इस्लामिया ग्राउंड में घुसने की कोशिश की. सूत्रों के अनुसार, भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) ने लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रण में किया. बरेली प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च किया कि शांति भंग करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

गौरतलब है कि कानपुर में बाराफत के जुलूस (Barafat Processions) के दौरान "आई लव मुहम्मद" का बैनर दिखाई देने के बाद विवाद शुरू हुआ. इसके बाद लखनऊ, बरेली, कौशांबी, उन्नाव, काशीपुर और हैदराबाद सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

Bareilly में जुमे की नमाज के बाद बवाल

Bareilly, Uttar Pradesh: After Friday prayers, people protested carrying “I Love Muhammad” banners, chanting slogans such as “Allahu Akbar.” When police tried to calm the protesters and the situation got out of control, they resorted to a baton charge to restore order pic.twitter.com/QEO85o5j5P — IANS (@ians_india) September 26, 2025

