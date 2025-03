मेडचल जिले की 35 वर्षीय विवाहित महिला सुकन्या कथित तौर पर अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर सोशल मीडिया पर मिले 22 वर्षीय गोपी नामक व्यक्ति के साथ भाग गई. सुकन्या के पति ने कई दिनों तक उसकी तलाश करने में असफल रहने के बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें पता चला कि सुकन्या गोपी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जा रही थी. अधिकारियों ने जोड़े को ऑक्सीजन पार्क के पास एक इलाके में ट्रैक किया, जहां उन्होंने बाइक छोड़ दी और पकड़े जाने से बचने के लिए बस से भाग गए. पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए लगातार तलाशी अभियान शुरू किया है. यह भी पढ़ें: UP: जालौन में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर सड़क पर पति की पिटाई की, देखें वीडियो वायरल

Husband in Medchal files complaint after wife Sukanya (35) leaves him & 2 kids, elopes with Gopi (22) she met on social media. Caught near Oxygen Park, duo fled on a bus. Police case registered. #Medchal #Elopement #Marriage pic.twitter.com/S2fsZZQrPH

A 35-year-old married woman from #Medchal district has allegedly eloped with a 22-year-old man she met through social media, leaving behind her husband and two children.

According to reports, the woman, identified as Sukanya, developed a relationship with a man named Gopi after… pic.twitter.com/yrC7yY13Wc

