Patna Accident: बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां शाहजहांपुर थाना क्षेत्र (Shahjahanpur Police Station) स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास शनिवार सुबह एक ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर (Collision Between Truck and Auto) हो गई. इस हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और कई शव सड़क पर बिखर गए. जानकारी के अनुसार, सभी मृतक नालंदा जिले (Nalanda District) के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव के रहने वाले थे और गंगा स्नान करके लौट रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक तेज गति में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है.

