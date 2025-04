Two Naxalites Killed in Bastar: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कोण्डागांव बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. इस एनकाउंटर में दो कुख्यात नक्सली मारे गए हैं. बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने जानकारी दी कि मौके से एक AK-47 राइफल और दोनों नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और नक्सली मौके पर मौजूद न हो. सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल क्षेत्र को घेर रखा है और चौकसी बढ़ा दी गई है.

बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सली लंबे समय से सक्रिय थे और कई वारदातों में शामिल रहे हैं. सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

Chhattisgarh | Two hardcore naxals killed in an encounter at Kondagaon-Narayanpur border. AK-47 and two bodies recovered. Search operations underway: IG Bastar P Sundarraj

