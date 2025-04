Earthquake in Nepal: म्यांमार में एक बड़े भूकंप के बाद अब नेपाल में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए है इसकी तीव्रता 5.0 रिक्टर स्केल थी. भूकंप का केंद्र नेपाल था. इस भूकंप के झटके उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए है. इस भूकंप के बाद नेपाल समेत उत्तर भारत के लोगों में भी दहशत फ़ैल गई है.बता दें कि हाल ही में म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया था. इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक 3000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है. जनवरी के इसी साल में भी नेपाल में भूकंप आया था.जिसकी तीव्रता 7.1 रिक्टर स्केल थी. इसके बाद इसके झटके उस दौरान दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर महसूस किए गए थे.ये भी पढ़े:Earthquake News: नेपाल में सुबह-सुबह 7.1 तीव्रता के साथ भूकंप के तेज झटके, दिल्ली-NCR और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए; VIDEOS

नेपाल में आया भूकंप

An earthquake of magnitude 5.0 on the Richter scale struck Nepal, with light tremors being felt in North India. pic.twitter.com/u9IY0WIcjX

— ANI (@ANI) April 4, 2025