राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने सोमवार को देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. एक्स पर पोस्ट के जरिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से वंचितों और ज़रूरतमंदों का समर्थन करने और त्योहार को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा, "दिवाली के पावन अवसर पर, मैं भारत और दुनिया भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं." उन्होंने लिखा "खुशियों का यह त्योहार आत्म-चिंतन और आत्म-सुधार का भी अवसर है. यह त्योहार वंचितों और ज़रूरतमंदों की मदद और समर्थन करने तथा उनके जीवन में खुशियाना लाने का भी अवसर है. मैं सभी से सुरक्षित, ज़िम्मेदारीपूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने का आग्रह करती हूं. यह दिवाली सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए."
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी दिवाली की शुभकामनाएं
"Celebrate safely, in environment-friendly manner": President Murmu extends Diwali greetings
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, उन्होंने लिखा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.
पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की बधाई
सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार सुबह दिवाली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं और सभी की समृद्धि की कामना की. "प्रकाश और आनंद के इस पर्व पर सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं भगवान श्री राम से सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं."
गृह मंत्री अमित शाह ने दी दिवाली की बधाई
"Praying for health, prosperity of all": Amit Shah extends Diwali greetings
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या जाकर निवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और राज्य सरकार की ओर से मिठाइयां बांटी. उन्होंने दीपोत्सव के दौरान स्वच्छता और एकता के प्रति शहर की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला.
योगी आदित्यनाथ ने दी दिवाली की बधाई
UP CM Yogi Adityanath extends Diwali wishes in Ayodhya, distributes sweets, praises cleanliness
