कटिहार के सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बाढ़ निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों की पीठ पर सवार हैं. वायरल वीडियो में ग्रामीण उन्हें अपनी पीठ पर लादकर पानी से भरे सड़क पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो कटिहार में बाढ़ निरीक्षण के दौरान का है. बता दें कि तारिक अनवर बिहार के कटिहार से सांसद हैं. तारिक अनवर का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है और लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने इस वीडियो पर सफाई दी है, उनका कहना है कि तारिक काफी समय से बीमार हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करने और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए ट्रैक्टर और नाव सहित विभिन्न परिवहन साधनों का इस्तेमाल किया. यह भी पढ़ें: Haryana Flood: पानी में डूबा था हरियाणा का ये गांव फिर भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी लाखों की राहत

