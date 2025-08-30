Badaun Shocker: यूपी के बदायूं में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल, यहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और आग के गोले में बदल गई. कार में बैठे लोगों ने किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचाई. आस-पास मौजूद लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेजी से उठती लपटों ने सभी को दहशत में डाल दिया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या ईंधन रिसाव माना जा रहा है.

इस घटना ने एक बार फिर गाड़ियों की नियमित जांच और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढें: Viral Video: उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस आवास की तीसरी मंजिल पर घुसा आवारा सांड, बेहोश कर निकाला गया

चलती कार बनी आग का गोला

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)