Badaun Shocker: यूपी के बदायूं में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल, यहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और आग के गोले में बदल गई. कार में बैठे लोगों ने किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचाई. आस-पास मौजूद लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेजी से उठती लपटों ने सभी को दहशत में डाल दिया. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या ईंधन रिसाव माना जा रहा है.
इस घटना ने एक बार फिर गाड़ियों की नियमित जांच और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
चलती कार बनी आग का गोला
बदायूं: चलती कार बनी आग का गोला, कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान... बाल-बाल बचे#badaun #Car #Fire #viralvideo pic.twitter.com/Hg6RssQykm
— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 30, 2025
