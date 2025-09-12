बेंगलुरु की जर्जर और गड्ढों से भरी सड़क पर आज शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टला. लगभग 20 स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस पनाथुर मेन रोड पर, कीचड़ और गड्ढे में फिसल गई और पलटने से बाल बाल बची. यह पूरी घटना पीछे खाड़ी कार के डैशकैम में कैद हो गई. कीचड़ से भरी दलदल वाली जमीन में बस का एक पहीया धंस गया, जिससे बस पलटने से बाल बाल बच गई. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने इमरजेंसी गेट खोलकर बच्चों को बाहर निकाला. इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है. यह भी पढ़ें: Kerala Road Accident: बच्चे को बचाने के लिए पिता ने कुर्बान की अपनी जान, सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, मलप्पुरम का VIDEO आया सामने

स्कूल बस गड्ढे में पलटने से बाल-बाल बची

#Bengaluru A school bus carrying around 20 kids almost toppled on the crater-filled, slushy Panathur–Balagere road. Children had to be rescued through the back door. Ironically, CM & DyCM had visited and inspected this very stretch just a few months ago. pic.twitter.com/lL8tUpI1lg — Hamsaveni.N (@Hamsaa04) September 12, 2025

